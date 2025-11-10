Piazza Affari: risultato positivo per BFF Bank

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,21%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BFF Bank
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, BFF Bank
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 11,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,99. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11,41.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)