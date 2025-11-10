Milano 13:45
Piazza Affari: risultato positivo per BFF Bank

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,21%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BFF Bank più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, BFF Bank è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 11,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,99. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11,41.

