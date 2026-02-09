Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:16
25.325 +1,00%
Dow Jones 18:16
50.093 -0,05%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Piazza Affari: risultato positivo per BFF Bank

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,06%.

Lo scenario su base settimanale di BFF Bank rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di BFF Bank suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,398 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,69. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,218.

