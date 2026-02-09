Piazza Affari: risultato positivo per BFF Bank

(Teleborsa) - Balza in avanti la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,06%.
Lo scenario su base settimanale di BFF Bank
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di BFF Bank
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,398 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,69. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,218.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)