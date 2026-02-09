Piazza Affari: risultato positivo per BFF Bank

banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione

BFF Bank

FTSE Italia Mid Cap

BFF Bank

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,06%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,398 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,69. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,218.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)