Piazza Affari: scambi al rialzo per BPER

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'istituto di credito emiliano, che tratta in utile del 2,39% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BPER più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della Banca Popolare emiliana, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 10,56 Euro. Primo supporto visto a 10,44. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 10,37.

