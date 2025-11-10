Milano 13:46
43.830 +2,13%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:46
9.778 +0,98%
Francoforte 13:46
24.001 +1,83%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Pharmanutra

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi al rialzo per Pharmanutra
(Teleborsa) - Avanza il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici, che guadagna bene, con una variazione del 2,36%.

Lo scenario su base settimanale di Pharmanutra rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Pharmanutra suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 45,02 Euro con tetto rappresentato dall'area 45,77. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 44,58.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```