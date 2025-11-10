Piazza Affari: scambi al rialzo per Pharmanutra

(Teleborsa) - Avanza il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici
, che guadagna bene, con una variazione del 2,36%.
Lo scenario su base settimanale di Pharmanutra
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Pharmanutra
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 45,02 Euro con tetto rappresentato dall'area 45,77. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 44,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)