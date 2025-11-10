Riba Mundo Tecnología, ricavi in calo a 157,3 milioni nei 9M 2025

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2025, Riba Mundo Tecnología
– società tecnologica specializzata in Big Data attiva nel segmento B2B dell'elettronica di consumo, con sede a Valencia (Spagna) e quotata sul mercato Euronext Growth Milan – ha totalizzato ricavi consolidati
per 157,3 milioni di euro - di cui 7,0 milioni generati da ePRICE IT al netto delle vendite intercompany - rispetto ai 365,7 milioni nei nove mesi del 2024.
La società ricorda che lo scorso 12 settembre ha perfezionato la cessione del 57% di ePRICE IT
e che i risultati riflettono gli effetti conseguenti l’incendio
che ha colpito il magazzino di Valencia il 25 gennaio 2025.
Il numero di ordini
di Riba Mundo stand alone è pari a 22.177 unità nei 9M2025 rispetto a 54.125 unità nei 9M2024 e il numero di pezzi venduti
è pari a 1.312.516 unità nei 9M2025 rispetto a 3.068.652 unità nei 9M2024.
La società "conferma ad oggi la ripresa della piena operatività
che consentirà di recuperare progressivamente il terreno perso, sfruttando il posizionamento e il know-how conseguiti nel rapido percorso di crescita conseguito negli anni da Riba Mundo".