Cairo Communication, nei nove mesi EBITDA in crescita e customer base digitale oltre 1,3 milioni

Cairo Communication

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025, conconsolidati lordi pari a, in lieve calo rispetto agli 824,6 milioni registrati nei primi nove mesi del 2024. L’cresce a(106,2 milioni nel 2024), mentre l’EBIT si mantiene stabile a 46,6 milioni. Il risultato netto di pertinenza del Gruppo è pari a 16,3 milioni, in linea con i 16,7 milioni dell’anno precedente.Laammonta a, rispetto ai 21,5 milioni di fine 2024, dopo esborsi per 41,3 milioni relativi all’offerta pubblica di acquisto sulle azioni proprie e 14,5 milioni di dividendi.RCS conferma la crescita del, raggiungendo una customer base attiva complessiva di, di cui 727 mila per Corriere della Sera, 259 mila per Gazzetta, 174 mila per El Mundo e 124 mila per Expansion.Ilregistra ascolti in aumento, con uno share del 4,17% nel totale giorno e del 5,7% in prime time; la pubblicità sui canali La7 e La7d cresce a 105,7 milioni (+3,9%). Dal 1° ottobre è operativo il nuovo canale La7 Cinema, che a ottobre segna un incremento degli ascolti del 49%.In Spagna, il nuovo canaleraggiunge uno share dello 0,67% a ottobre, salito allo 0,91% nei primi dieci giorni di novembre.Quanto all'evoluzione della gestione nei prossimi mesi, il Gruppo ritiene che sia possibile confermare l'di conseguire nelmargini (EBITDA) fortemente positivi, in linea con quelli realizzati nel 2024 e di proseguire con un'ulteriore generazione di cassa dalla gestione operativa.