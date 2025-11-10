Sardegna avanti nel digitale: Open Fiber, Unitirreno e SIPORTAL rafforzano collaborazione

(Teleborsa) - Open Fiber, Unitirreno e SIPORTAL
annunciano l’attivazione del collegamento
di trasporto che unisce il circuito Open Fiber Olbia–Fiumicino al sistema di cavi sottomarino Unitirreno
, che approda all’interno del Data Center Gallura di SIPORTAL
. L’integrazione tra dorsale terrestre e sottomarina di classe internazionale, gestita in un polo neutrale e sostenibile, migliora capacità e resilienza dei collegamdenti tra Sardegna e penisola
, a beneficio di operatori, clou provider, imprese e PA.
Nell’ambito del piano BUL, Open Fiber ha coperto in Sardegna
, in modalità FTTH, 65mila unità immobiliari in 134 comuni,
fra abitazioni,
uffici e attività produttive, oltre a 500 sedi della Pubblica Amministrazione
. Grazie a un investimento privato, è stata avviata la vendibilità dei servizi attivi in 32 comuni
ricompresi nelle ex aree bianche
della Sardegna. Con un investimento privato di circa 100 milioni
sono state connesse in modalità FTTH 287 mia abitazioni
a Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Carbonia, Iglesias, Olbia, Assemini, Monserrato, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu e Sinnai.
Il Data Center Gallura
, punto d’incontro tra reti terrestri e cavi sottomarini, offre una architettura carrier-neutral
, alimentazione ridondata e alta efficienza energetica
. In questo punto nevralgico, la tratta Olbia–Fiumicino di Open Fiber si integra con il landing e i segmenti sottomarini di Unitirreno, mentre il Data Center Gallura opera come snodo di interconnessione, edge facility e luogo di prossimità per i servizi digitali
. Il risultato è un incremento significativo di capacità
nei collegamenti tra la Sardegna e i principali hub di scambio dati, superando i 30 Tera bit al secondo
, un aumento della ridondanza rispetto ai tracciati storici, una migliore qualità del servizio percepita dagli utenti finali e un terreno più solido su cui costruire applicazioni mission critical, dal cloud pubblico all’IoT industriale, dal broadcasting agli ambienti fintech.
Il collegamento ha ricadute economiche e sociali concrete
. Per le imprese
sarde la prossimità a una dorsale performante significa accesso più affidabile a piattaforme cloud
, strumenti di collaborazione e servizi di sicurezza gestita. Tutto questo avviene in un perimetro che valorizza la resilienza: la coesistenza di tratte alternative e di un punto neutrale di interconnessione riduce i single point of failure e rende il sistema più robusto di fronte a guasti o eventi meteo-marini.
"Connettere la Sardegna alla penisola con percorsi più brevi, più capienti e più affidabili è un risultato strategico", afferma Giuseppe Gola,
Amministratore delegato di Open Fiber, aggiungendo "la nostra tratta Olbia–Fiumicino, interconnessa nel Data Center Gallura al sistema sottomarino di Unitirreno, migliora la qualità dei servizi
portandoli ancora più vicino agli utenti, a beneficio della trasformazione digitale di tutta l’isola. La rete in fibra ottica, infatti, non è solo un’infrastruttura: è una piattaforma intelligente
, che abilita nuovi servizi e nuove opportunità"
"Le infrastrutture digitali diventano motore di sviluppo quando dialogano tra loro – afferma Renato Brunetti
, Amministratore Delegato di Unitirreno –. Il nostro cavo sottomarino, integrato nel Data Center Gallura di SIPORTAL e connesso alla rete di Open Fiber, porta in Sardegna una dorsale di nuova generazione
, progettata per garantire capacità, resilienza e prossimità
ai servizi digitali. Un’infrastruttura che avvicina l’isola al cuore digitale del Paese e apre nuove prospettive di innovazione e competitività per il territorio.”
"Siamo orgogliosi che il Data Center Gallura diventi il luogo in cui reti terrestri e dorsali sottomarine si stringono la mano - afferma Francesco Saluta
, CEO di SIPORTAL - Abbiamo progettato questo campus
per essere neutrale, efficiente e vicino ai bisogni del territorio
. L’attivazione del collegamento di Open Fiber con uno dei cavi sottomarini Unitirreno che ospitiamo in Data Center dimostra che la prossimità infrastrutturale crea valore reale per imprese, PA e cittadini".
Le tre aziende condividono la convinzione che la competitività di un territorio passi dalla qualità delle sue infrastrutture digitali. Oggi la Sardegna compie un passo avanti verso un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, in cui la connettività non è solo un servizio, ma un fattore abilitante di benessere, occupazione qualificata e innovazione diffusa. Le tre aziende continueranno a collaborare per ampliare i peering locali, attrarre nuovi operatori e sviluppare servizi avanzati direttamente dal Data Center Gallura, convinte che l’infrastruttura sia il primo mattone di una Sardegna sempre più connessa, sostenibile e competitiva.