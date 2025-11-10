Sardegna avanti nel digitale: Open Fiber, Unitirreno e SIPORTAL rafforzano collaborazione

(Teleborsa) -annunciano l’attivazione deldi trasporto che unisce il, che approda all’interno del. L’integrazione tra dorsale terrestre e sottomarina di classe internazionale, gestita in un polo neutrale e sostenibile,, a beneficio di operatori, clou provider, imprese e PA.Nell’ambito del piano BUL,, in modalità FTTH,fra abitazioniuffici e attività produttive, oltre a. Grazie a un investimento privato, è stata avviata laricompresi nelledella Sardegna. Con unsono state connesse in modalità FTTHa Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Carbonia, Iglesias, Olbia, Assemini, Monserrato, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu e Sinnai.Il, punto d’incontro tra reti terrestri e cavi sottomarini, offre una, alimentazione ridondata e. In questo punto nevralgico, la tratta Olbia–Fiumicino di Open Fiber si integra con il landing e i segmenti sottomarini di Unitirreno, mentre il Data Center Gallura opera come. Il risultato è unnei collegamenti tra la Sardegna e i principali hub di scambio dati, superando i, un aumento della ridondanza rispetto ai tracciati storici, una migliore qualità del servizio percepita dagli utenti finali e un terreno più solido su cui costruire applicazioni mission critical, dal cloud pubblico all’IoT industriale, dal broadcasting agli ambienti fintech.Il collegamento ha. Per lesarde la prossimità a una dorsale performante significa, strumenti di collaborazione e servizi di sicurezza gestita. Tutto questo avviene in un perimetro che valorizza la resilienza: la coesistenza di tratte alternative e di un punto neutrale di interconnessione riduce i single point of failure e rende il sistema più robusto di fronte a guasti o eventi meteo-marini."Connettere la Sardegna alla penisola con percorsi più brevi, più capienti e più affidabili è un risultato strategico", affermaAmministratore delegato di Open Fiber, aggiungendo "la nostra tratta Olbia–Fiumicino, interconnessa nel Data Center Gallura al sistema sottomarino di Unitirreno,portandoli ancora più vicino agli utenti, a beneficio della trasformazione digitale di tutta l’isola. La rete in fibra ottica, infatti, non è solo un’infrastruttura: è una, che abilita nuovi servizi e nuove opportunità""Le infrastrutture digitali diventano motore di sviluppo quando dialogano tra loro – afferma, Amministratore Delegato di Unitirreno –. Il nostro cavo sottomarino, integrato nel Data Center Gallura di SIPORTAL e connesso alla rete di Open Fiber, porta in Sardegna una, progettata perai servizi digitali. Un’infrastruttura che avvicina l’isola al cuore digitale del Paese e apre nuove prospettive di innovazione e competitività per il territorio.”"Siamo orgogliosi che il Data Center Gallura diventi il luogo in cui reti terrestri e dorsali sottomarine si stringono la mano - afferma, CEO di SIPORTAL - Abbiamo progettato questoper essere. L’attivazione del collegamento di Open Fiber con uno dei cavi sottomarini Unitirreno che ospitiamo in Data Center dimostra che la prossimità infrastrutturale crea valore reale per imprese, PA e cittadini".Le tre aziende condividono la convinzione che la competitività di un territorio passi dalla qualità delle sue infrastrutture digitali. Oggi la Sardegna compie un passo avanti verso un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, in cui la connettività non è solo un servizio, ma un fattore abilitante di benessere, occupazione qualificata e innovazione diffusa. Le tre aziende continueranno a collaborare per ampliare i peering locali, attrarre nuovi operatori e sviluppare servizi avanzati direttamente dal Data Center Gallura, convinte che l’infrastruttura sia il primo mattone di una Sardegna sempre più connessa, sostenibile e competitiva.