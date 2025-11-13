Mazzitelli (Open Fiber): la Fibra Ottica è necessaria per lo sviluppo del paese

(Teleborsa) - Open Fiber è una delle principali aziende aziende italiane di telecomunicazioni, interamente dedicata alla realizzazione e alla gestione di una rete di comunicazione a banda ultra larga
interamente in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home, quindi fibra ottica che arriva direttamente all’interno di case ed uffici
) su tutto il territorio nazionale.
La partecipazione di Open Fiber al Salotto di MIX, l’evento che riunisce i principali attori delle telecomunicazioni che operano in Italia, è stata un’occasione per fare il punto sull’importanza di questa tecnologia a livello di sistema paese
: ”Lo sviluppo della fibra, in Italia e nel mondo, è fattore essenziale di sviluppo, è la tecnologia abilitante di tutti i macro-trend del mercato” - ha dichiarato Stefano Mazzitelli, Direttore Commerciale di Open Fiber - “Si pensi al cloud, al 5G, all'intelligenza artificiale, tutti fenomeni che senza la fibra, come fattore abilitante sottostante, non potrebbero esistere. Lo sviluppo della fibra FTTH deve essere quindi agevolato e promosso
in maniera capillare. Open Fiber ha naturalmente un ruolo molto importante, perché è l'unico operatore completamente dedicato a questa tecnologia”.
Un altro dei trend importanti ultimamente è oggetto di dibattito è lo sviluppo dei data center; anche in questo senso, la connessione è di primaria importanza e deve garantire un grande passaggio di dati e una latenza il più bassa possibile. Garantire queste caratteristiche è di primaria importanza, e ad oggi la fibra ottica è l’unica tecnologia che può garantire le performance necessarie
. Continua infatti Mazzitelli: “Noi come filosofia di base tendiamo a sviluppare prodotti o filosofie di sviluppo nuovi, che sono ancillari rispetto al modello di business. Noi abbiamo una rete in fibra e una serie di POP (punti di presenza) presenti e capillari in tutta Italia. Abbiamo quindi fatto un'analisi e ci sembra opportuno accompagnare anche lo sviluppo dell'Edge Data Center
, perché ci saranno tecnologie che richiederanno sempre di più performance di latenza che oggi i grandi hyperscaler, tutti centralizzati in pochi hub, non potranno fornire. Noi abbiamo la rete sottostante, l'energia a disposizione e le locations per poterle sviluppare. Quindi abbiamo un piano di sviluppo a breve termine di 18 Edge Data Center
, dispersi in Italia, per arrivare sul lungo termine a circa 70 o 100. L'Edge Data Center è uno dei macro-trend e del Digital Divide Agenda della Comunità Europea e noi ci siamo in pieno”.
Gli Edge Data Center sono data center di piccole dimensioni distribuiti sul territorio, spesso vicini ai centri abitati. I data center “tradizionali” (definiti anche Hyperscaler) si trovano in grandi edifici, solitamente posizionati in zone periferiche e poco urbanizzate.(Foto: Il panel di Open Fiber al Salotto MIX)