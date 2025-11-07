Stellantis, nuove nomine in Europa. Zuares a capo delle Commercial Operations

(Teleborsa) - Stellantis
, colosso italo-francese dell'automotive, ha effettuato, con effetto immediato, una serie di nuove nomine all'interno dell'organizzazione Enlarged Europe, European Brands & Pro One
, che riporta a Emanuele Cappellano.Maurizio Zuares
è nominato Responsabile per le Commercial Operations Enlarged Europe, sostituendo Luca Napolitano. Roberta Zerbi
è nominata Responsabile per il Brand Lancia in sostituzione di Luca Napolitano. Marco Bo
è confermato Responsabile del Customer Services riportando direttamente a Emanuele Cappellano e funzionalmente ad Alison Jones (Responsabile Globale dell'area Parts & Services e della Circular Economy.) Luca Napolitano
è nominato Responsabile di Stellantis & You - Sales & Services, riportando a Jean-Philippe Imparato, in sostituzione di Roberta Zerbi. Simonetta Cerruti
è nominata Responsabile Commerciale di Maserati riportando a Santo Ficili nell'ambito delle Maserati Operations, in sostituzione di Maurizio Zuares. Erica Ferraioli
è nominata Responsabile dei Brand Alfa Romeo & Lancia, riportando a Maurizio Zuares nell'area delle Commercial Operations, sostituendo Simonetta Cerruti.
"Credo che queste nuove nomine siano funzionali a rinforzare la centralità del cliente
che è una delle principali priorità della nostra Azienda e nella nostra area - dice Emanuele Cappellano, Stellantis Head of Enlarged Europe and European Brands - Al contempo, sono sicuro che permetteranno al nostro straordinario Team Europeo di liberare la piena potenzialità dei nostri Marchi e Prodotti, facendo leva sull'esperienza unica e le competenze complementari delle nostre persone".