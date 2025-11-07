Stellantis, nuove nomine in Europa. Zuares a capo delle Commercial Operations

Stellantis

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dell'automotive, ha effettuato, con effetto immediato, una serie di, che riporta a Emanuele Cappellano.è nominato Responsabile per le Commercial Operations Enlarged Europe, sostituendo Luca Napolitano.è nominata Responsabile per il Brand Lancia in sostituzione di Luca Napolitano.è confermato Responsabile del Customer Services riportando direttamente a Emanuele Cappellano e funzionalmente ad Alison Jones (Responsabile Globale dell'area Parts & Services e della Circular Economy.)è nominato Responsabile di Stellantis & You - Sales & Services, riportando a Jean-Philippe Imparato, in sostituzione di Roberta Zerbi.è nominata Responsabile Commerciale di Maserati riportando a Santo Ficili nell'ambito delle Maserati Operations, in sostituzione di Maurizio Zuares.è nominata Responsabile dei Brand Alfa Romeo & Lancia, riportando a Maurizio Zuares nell'area delle Commercial Operations, sostituendo Simonetta Cerruti."Credo che queste nuove nomine sianoche è una delle principali priorità della nostra Azienda e nella nostra area - dice Emanuele Cappellano, Stellantis Head of Enlarged Europe and European Brands - Al contempo, sono sicuro che permetteranno al nostro straordinario Team Europeo di liberare la piena potenzialità dei nostri Marchi e Prodotti, facendo leva sull'esperienza unica e le competenze complementari delle nostre persone".