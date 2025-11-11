Milano 11:16
44.223 +0,75%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:16
9.873 +0,88%
Francoforte 11:16
23.989 +0,12%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 10/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Seduta sostanzialmente invariata per il Franco rosso crociato contro USD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,09%.

Le implicazioni di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,8061 con primo supporto visto a 0,8043. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,8037.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
