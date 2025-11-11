Analisi Tecnica: CHF/USD del 10/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Seduta sostanzialmente invariata per il Franco rosso crociato contro USD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,09%.
Le implicazioni di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,8061 con primo supporto visto a 0,8043. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,8037.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)