Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 10/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Seduta trascurata per il cross USD contro "Loonie", che archivia la giornata con un controllato -0,18%.

Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3988 con area di resistenza individuata a quota 1,4086. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3956.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
