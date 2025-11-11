Analisi Tecnica: USD/CAD del 10/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Seduta trascurata per il cross USD contro "Loonie", che archivia la giornata con un controllato -0,18%.
Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3988 con area di resistenza individuata a quota 1,4086. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3956.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)