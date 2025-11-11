Giustizia, Nordio e La Russa a Congresso AIGA

(Teleborsa) - Tre giorni di lavori per mettere al centro il contributo delladal 13 al 15 novembre ilAssociazione Italiana Giovani Avvocati), intitolatosi apre giovedì alle ore 15:00 con i saluti delle autorità Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario di Stato per la Giustizia; e Maria Luisa Mazzola, componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Alle 16:30 l’intervista al ministro della Giustizia Carlo Nordio, dedicata a “Tre anni di riforme”. A seguire, la tavola rotonda su “L’avvocatura come presidio di democrazia e giustizia sociale” e un focus sul ruolo di Cassa Forense nelle transizioni della professione.la mattinata si apre alle 9.30 con l’intervento di Anna Rossomando, vicepresidente del Senato, e prosegue con la tavola rotonda su “Innovazione tecnologica e professione forense”, il focus sulla Separazione delle carriere con Francesco Greco e Cesare Parodi, rispettivamente presidente del Consiglio Nazionale Forense e dell’Associazione Nazionale Magistrati. Quindi la sessione dedicata a sostenibilità della professione e accesso alla giustizia, con rappresentanti di Parlamento, CNF e AIGA.Neil presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa apre i lavori, che si articolano nella tavola rotonda su imprese, professionisti e terzo settore come motore delle transizioni e, a seguire, nel confronto su bilancio, riforme e lavoro professionale. In chiusura è previsto un dialogo con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e, quindi, la conclusione dei lavori con il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.a sessione congressuale è dedicata alle relazioni di fine mandato del presidente AIGA, Carlo Foglieni, e del Consiglio direttivo uscente. Nel pomeriggio si terranno la presentazione dei candidati alla presidenza nazionale AIGA 2025-2027 (ore 14.00), la votazione (ore 14.30) e la proclamazione del nuovo presidente (ore 16.30), cui seguirà la trattazione delle mozioni congressuali.con orgoglio e senso di responsabilità. Il Congresso sarà l’occasione per condividere il bilancio dell’intenso lavoro svolto e per ringraziare Giunta, Sezioni, partner e istituzioni che hanno accompagnato il nostro percorso. Consegneremo alla nuova presidenza un’AIGA forte, autorevole e presente sui territori”, dichiarapresidente nazionale AIGA.“Per la sezione di Bergamo è motivo di grande soddisfazione ospitare per la prima volta il Congresso nazionale. La città e la comunità forense accoglieranno con entusiasmo mille colleghe e colleghi da tutta Italia per un confronto alto sui temi che riguardano presente e futuro della professione”, affermapresidente AIGA Bergamo. “Un ringraziamento va al presidente Carlo Foglieni per l’impegno, la dedizione e la passione che ha saputo infondere, dapprima alla guida della sezione di Bergamo e successivamente al vertice dell’associazione nazionale. Grazie anche al comitato organizzativo del Congresso e al Direttivo di Bergamo, per il costante e prezioso lavoro che ha consentito l’organizzazione di questo importante evento”.