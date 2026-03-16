Fed, l'amministrazione Trump chiede di riaprire l'inchiesta su Powell

(Teleborsa) - L'amministrazione Trump ha chiesto formalmente a un giudice federale di riconsiderare la sentenza che ha bloccato l'indagine penale nei confronti del Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. La mossa, contenuta in documenti legali resi pubblici nella giornata di oggi, aggrava ulteriormente lo scontro istituzionale tra la Casa Bianca e la banca centrale statunitense a soli due mesi dalla scadenza del mandato di Powell, prevista per metà maggio.



Venerdì scorso, il giudice distrettuale James Boasberg aveva annullato i mandati di comparizione emessi dai pubblici ministeri a gennaio, i quali cercavano informazioni su presunti sforamenti dei costi per la ristrutturazione del quartier generale della Fed e sulle testimonianze rese da Powell al Congresso. Il giudice ha concluso che i mandati erano stati emessi in modo improprio, affermando che una montagna di prove suggerisce che l'inchiesta fosse unicamente uno strumento di pressione per costringere il Presidente della Fed a tagliare rapidamente i tassi di interesse o a rassegnare le dimissioni.



Nella sua sentenza, Boasberg ha scritto testualmente che il governo non ha presentato alcuna prova di crimini commessi da Powell, se non quello di aver scontentato il Presidente.



In un nuovo deposito legale, il Dipartimento di Giustizia, attraverso l'ufficio della procuratrice Jeanine Pirro, ha contestato la decisione sostenendo che il giudice abbia applicato uno standard legale errato e sia incorso in errori su fatti significativi. Questa battaglia legale ha profonde implicazioni non solo per l'indipendenza della banca centrale, ma anche per i piani di successione di Trump; il senatore repubblicano Thom Tillis ha infatti dichiarato che non voterà la conferma di alcun nuovo candidato alla Fed finché l'indagine rimarrà aperta.



Da parte sua, Powell ha sempre difeso la necessità delle spese sostenute, invitando persino lo stesso Trump a visitare il cantiere per verificare la validità del progetto.

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