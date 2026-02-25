Congresso Midterm SICO a Modena, formazione e innovazione nella chirurgia oncologica

(Teleborsa) - Si è svolto a Modena, nei giorni 20 e 21 febbraio 2026, presso il Centro Servizi del Policlinico, il. L'evento ha rappresentato un'occasione di confronto di alto livello tra esperti del settore, articolandosi in sessioni scientifiche, workshop e momenti dedicati alla formazione dei giovani chirurghi. L'iniziativa si inserisce nel percorso istituzionale della Fondazione SICO, società affiliata ESSO, impegnata nella promozione dell'eccellenza clinica, della ricerca e della formazione continua. Presieduto dae coordinato dal Consiglio Direttivo SICO, guidato dal Presidenteo, il congresso ha riunito chirurghi oncologi, radioterapisti e professionisti sanitari coinvolti nella gestione multidisciplinare del paziente oncologico, proponendo un programma scientifico articolato e di alto profilo.Nell'ambito del fitto programma, ricco di incontri focalizzati su tematiche di grande rilevanza scientifica, la giornata di venerdì è stata dedicata alleLe sessioni parallele hanno affrontato le principali aree della chirurgia oncologica, dai tumori peritoneali alla patologia colon-rettale, dall'esofago-gastrico alla mammella, dall'endocrino ai tumori cutanei e alle terapie locoregionali, fino ai sarcomi e alle neoplasie epato-pancreatiche, favorendo un confronto strutturato sulle strategie terapeutiche, sull'integrazione dei percorsi di cura e sull'evoluzione dei modelli organizzativi multidisciplinari.La giornata di sabato si è aperta con una sessione plenaria dedicata al, tema di grande attualità e rilevanza clinica, con il contributo di esperti provenienti da diversi ambiti e un ampio dibattito tra figure di rilievo nazionale. Sono stati approfonditi anche il management perioperatorio dei pazienti affetti da carcinosi peritoneale e l'approccio multimodale al pazienteoligometastatico, confermando l'attenzione del Congresso verso una visione integrata e personalizzata delle cure oncologiche.Momento particolarmente significativo è stata la cerimonia di consegna dei diplomi deldurante la quale sono stati premiati il diploma e l'attestato di frequentazione delle dottoresse Alessandra Brescacin e Laura Antolino, le prime due fellow ad aver completato con successo un percorso di alta formazione scientifica e clinica nel campo della chirurgia oncologica.Ilè stata l'occasione per ladi ribadire con forza il proprio impegno istituzionale e sociale a sostegno della crescita professionale delle nuove generazioni di chirurghi oncologici, promuovendo formazione avanzata, confronto scientifico e diffusione di modelli assistenziali di eccellenza. L'investimento costante della Fondazione nella valorizzazione delle competenze, nella ricerca e nell'innovazione si traduce in iniziative concrete che sostengono la diffusione della chirurgia oncologica in Italia, promuovendo inclusione sanitaria, progresso scientifico e benessere collettivo. L'iniziativa rientra nell'ambito dela favore della crescita del Paese, un impegno che si declina con grande attenzione verso i giovani, l'inclusione educativa, l'innovazione e l'accesso al mondo del lavoro.Nel corso del Congresso,ha inoltre annunciato l'avvio della raccolta fondi a favore del, destinato a finanziare la borsa di studio 2027, a cui tutti possono partecipare fino al 30 giugno con una donazione attraverso For Funding, la piattaforma di crowdfunding Intesa Sanpaolo.