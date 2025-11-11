Il FTSE MIB recupera quanto perso con la crisi finanziaria e si porta ai massimi dal 2001

Telecom Italia

Iveco Group

Leonardo

Bca Pop Sondrio

Italgas

Amplifon

Diasorin

Stellantis

Nexi

Inwit

UniCredit

Intesa Sanpaolo

Enel

Ferrari

(Teleborsa) - Il, il principale indice di benchmark dei mercati azionari italiani, ha chiuso la giornata odierna con un rialzo dell'1,24% a 44.438,88 punti, toccando un massimo intraday di 44.450,16 punti. Grazie a questo rialzo, ha superato il picco di 44.364 punti di, recuperando quindi tutte le perdite innescate dallae riportandosi sui massimi da febbraio 2001.L'indice FTSE MIB rappresenta la componente large cap dell'indice FTSE Italia All-Share. Coprendo circa l'80% della capitalizzazione di mercato nazionale, misura la performance dellee mira a replicare le ponderazioni settoriali generali del mercato azionario italiano.Il FTSE MIB, l'ultimo grande indice europeo ha recuperare i ribassi creati dalla crisi finanziaria del 2007, ha: +30% vs +13,7%. Ha fatto anche meglio di DAX (+21%), FTSE 100 (+21%), CAC 40 (+10,5%) e AEX (+10,5%), mentre segue l'IBEX 35% (+41,3%).I titoli che compongono il FTSE MIB sonoper garantire che solo le opportunità di investimento siano incluse negli indici e il peso dei singoli titoli costituenti non può superare il 15% per evitare un'eccessiva concentrazione. Secondo dati FTSE Russell al 31 ottobre, lepesano il 39% sull'indice, leil 15%, l'il 10%, beni e servizi industriali il 9% ed energia l'8%.Leda inizio 2025 sono quelle(+101%),(+97,3%),(+92,6%),(+89,8%),(+85,1%). Leda inizio anno sono quelle di(-41,7%),(-39,6%),(-26,3%),(-23,1%) e(-15,1%). Bene anche i(+72,9%),(+51,4%) ed(+30%). La quarta società per capitalizzazione,, spicca invece con un ribasso dell'11,7%.Il FTSE MIB ha chiuso ilcon un rialzo del 12,6%, ilcon un aumento del 28% e ilcon un calo del 13,3%.