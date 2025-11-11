Il FTSE MIB recupera quanto perso con la crisi finanziaria e si porta ai massimi dal 2001

(Teleborsa) - Il FTSE MIB
, il principale indice di benchmark dei mercati azionari italiani, ha chiuso la giornata odierna con un rialzo dell'1,24% a 44.438,88 punti, toccando un massimo intraday di 44.450,16 punti. Grazie a questo rialzo, ha superato il picco di 44.364 punti di maggio 2007
, recuperando quindi tutte le perdite innescate dalla crisi finanziaria globale
e riportandosi sui massimi da febbraio 2001.
L'indice FTSE MIB rappresenta la componente large cap dell'indice FTSE Italia All-Share. Coprendo circa l'80% della capitalizzazione di mercato nazionale, misura la performance delle 40 azioni italiane più liquide e capitalizzate
e mira a replicare le ponderazioni settoriali generali del mercato azionario italiano.
Il FTSE MIB, l'ultimo grande indice europeo ha recuperare i ribassi creati dalla crisi finanziaria del 2007, ha sovra-performato l'indice Stoxx Europe 600 quest'anno
: +30% vs +13,7%. Ha fatto anche meglio di DAX (+21%), FTSE 100 (+21%), CAC 40 (+10,5%) e AEX (+10,5%), mentre segue l'IBEX 35% (+41,3%).
I titoli che compongono il FTSE MIB sono ponderati in base al flottante
per garantire che solo le opportunità di investimento siano incluse negli indici e il peso dei singoli titoli costituenti non può superare il 15% per evitare un'eccessiva concentrazione. Secondo dati FTSE Russell al 31 ottobre, le banche
pesano il 39% sull'indice, le utilities
il 15%, l'automotive
il 10%, beni e servizi industriali il 9% ed energia l'8%.
Le performance migliori
da inizio 2025 sono quelle Telecom Italia
(+101%), Iveco Group
(+97,3%), Leonardo
(+92,6%), Bca Pop Sondrio
(+89,8%), Italgas
(+85,1%). Le performance peggiori
da inizio anno sono quelle di Amplifon
(-41,7%), Diasorin
(-39,6%), Stellantis
(-26,3%), Nexi
(-23,1%) e Inwit
(-15,1%). Bene anche i pesi massimi UniCredit
(+72,9%), Intesa Sanpaolo
(+51,4%) ed Enel
(+30%). La quarta società per capitalizzazione, Ferrari
, spicca invece con un ribasso dell'11,7%.
Il FTSE MIB ha chiuso il 2024
con un rialzo del 12,6%, il 2023
con un aumento del 28% e il 2022
con un calo del 13,3%.