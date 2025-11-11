Milano 17:35
44.439 +1,24%
Nasdaq 17:50
25.420 -0,75%
Dow Jones 17:50
47.656 +0,61%
Londra 17:35
9.900 +1,15%
Francoforte 17:35
24.088 +0,53%

Il FTSE MIB recupera quanto perso con la crisi finanziaria e si porta ai massimi dal 2001

Superato il 2007 con un +30% da inizio anno

(Teleborsa) - Il FTSE MIB, il principale indice di benchmark dei mercati azionari italiani, ha chiuso la giornata odierna con un rialzo dell'1,24% a 44.438,88 punti, toccando un massimo intraday di 44.450,16 punti. Grazie a questo rialzo, ha superato il picco di 44.364 punti di maggio 2007, recuperando quindi tutte le perdite innescate dalla crisi finanziaria globale e riportandosi sui massimi da febbraio 2001.

L'indice FTSE MIB rappresenta la componente large cap dell'indice FTSE Italia All-Share. Coprendo circa l'80% della capitalizzazione di mercato nazionale, misura la performance delle 40 azioni italiane più liquide e capitalizzate e mira a replicare le ponderazioni settoriali generali del mercato azionario italiano.

Il FTSE MIB, l'ultimo grande indice europeo ha recuperare i ribassi creati dalla crisi finanziaria del 2007, ha sovra-performato l'indice Stoxx Europe 600 quest'anno: +30% vs +13,7%. Ha fatto anche meglio di DAX (+21%), FTSE 100 (+21%), CAC 40 (+10,5%) e AEX (+10,5%), mentre segue l'IBEX 35% (+41,3%).

I titoli che compongono il FTSE MIB sono ponderati in base al flottante per garantire che solo le opportunità di investimento siano incluse negli indici e il peso dei singoli titoli costituenti non può superare il 15% per evitare un'eccessiva concentrazione. Secondo dati FTSE Russell al 31 ottobre, le banche pesano il 39% sull'indice, le utilities il 15%, l'automotive il 10%, beni e servizi industriali il 9% ed energia l'8%.

Le performance migliori da inizio 2025 sono quelle Telecom Italia (+101%), Iveco Group (+97,3%), Leonardo (+92,6%), Bca Pop Sondrio (+89,8%), Italgas (+85,1%). Le performance peggiori da inizio anno sono quelle di Amplifon (-41,7%), Diasorin (-39,6%), Stellantis (-26,3%), Nexi (-23,1%) e Inwit (-15,1%). Bene anche i pesi massimi UniCredit (+72,9%), Intesa Sanpaolo (+51,4%) ed Enel (+30%). La quarta società per capitalizzazione, Ferrari, spicca invece con un ribasso dell'11,7%.

Il FTSE MIB ha chiuso il 2024 con un rialzo del 12,6%, il 2023 con un aumento del 28% e il 2022 con un calo del 13,3%.
