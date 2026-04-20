Piazza Affari, stacco cedole per otto blue chip. Spiccano i titoli finanziari

Tutti i titoli

(Teleborsa) - Oggi, 20 aprile 2026, si apre per Piazza Affari la "stagione dei dividendi", anche se il clou si avrà come al solito a maggio. Come da tradizione, il lunedì è la giornata designata per lo stacco di numerose cedole, incluse alcune delle più pesanti del paniere principale.



I Big del FTSE MIB: Ferrari stacca un dividendo di 3,615 euro (pagamento previsto per il 5 maggio), UniCredit di 1,7205 euro (saldo su totale di 3,149 euro, pagamento il 22 aprile), Prysmian di 0,90 euro (pagamento il 22 aprile), Banca Mediolanum di 0,65 euro (saldo su totale di 1,25 euro, pagamento il 22 aprile), Mediobanca di 0,63 euro (su bilancio semestrale, pagamento il 22 aprile), Banco BPM di 0,54 euro (saldo su totale di 1 euro, pagamento il 22 aprile), Campari di 0,10 euro (pagamento il 22 aprile).



Un caso a parte è quello di Iveco , che fa ancora parte del FTSE MIB ma si prepara a uscire, con un dividendo straordinario da 5,8216 euro per azione legato alla cessione della divisione Business Defence a Leonardo , elemento che lo colloca in una categoria a sé all'interno della giornata dei dividendi.



Le Mid Cap che staccano un dividendo sono Anima (0,5 euro) e Maire (0,585 euro). Le STAR sono Fine Foods & Pharmaceuticals (0,16 euro) e Generalfinance (1,36 euro)



Il dividendo non è un guadagno "extra" che piove dal cielo il giorno dello stacco, ma si tratta di una fuoriuscita di cassa dal patrimonio della società. Quando un'azienda stacca una cedola, il suo valore patrimoniale diminuisce esattamente dell'importo distribuito.



In giornate di "stacchi di massa" (le tipiche giornate di maggio o ottobre a Piazza Affari), è comune vedere l'indice FTSE MIB segnare una performance negativa pesante in apertura. Questo accade perché l'indice principale è un indice di prezzo: non tiene conto del reinvestimento dei dividendi. Pertanto, se molte blue chip staccano la cedola contemporaneamente, l'indice calerà proporzionalmente, dando l'impressione di una seduta di vendite che in realtà è solo un effetto tecnico dello stacco.

Condividi

```