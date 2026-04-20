Piazza Affari, i dividendi del 20 aprile 2026
(Teleborsa) - il 20 aprile 2026 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:
Anima Holding
ISIN: IT0004998065
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,5 EUR
Data di pagamento: 22/04/2026
Banca Mediolanum
ISIN: IT0004776628
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,65 EUR
Data di pagamento: 22/04/2026
Banco Bpm
ISIN: IT0005218380
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,54 EUR
Data di pagamento: 22/04/2026
Campari
ISIN: NL0015435975
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,1 EUR
Data di pagamento: 22/04/2026
Ferrari
ISIN: NL0011585146
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 3,615 EUR
Data di pagamento: 05/05/2026
Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm
ISIN: IT0005215329
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,16 EUR
Data di pagamento: 22/04/2026
Generalfinance
ISIN: IT0005144784
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 1,36 EUR
Data di pagamento: 22/04/2026
Iveco Group
ISIN: NL0015000LU4
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Straordinario
Importo per azione: 5,8216 EUR
Data di pagamento: 22/04/2026
Maire
ISIN: IT0004931058
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,585 EUR
Data di pagamento: 22/04/2026
Mediobanca
ISIN: IT0000062957
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,63 EUR
Data di pagamento: 22/04/2026
Prysmian
ISIN: IT0004176001
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,9 EUR
Data di pagamento: 22/04/2026
Unicredit
ISIN: IT0005239360
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 1,7208 EUR
Data di pagamento: 22/04/2026
(Foto: © Jakub Jirsák / 123RF)
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