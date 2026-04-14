Mercati europei ancora positivi, a Milano corrono Amplifon e Danieli

(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia
. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB
. I listini europei
sfruttano l'ottimismo generato dalle aperture Usa
a un nuovo giro di negoziati con l'Iran, anche se nessun incontro è stato ancora pianificato.
Resta comunque alta la tensione in Medio Oriente
, con una petroliera
sanzionata dagli Stati Uniti e legata alla Cina sta uscendo dallo Stretto di Hormuz
e si sta dirigendo verso il Golfo dell'Oman, mettendo alla prova il blocco navale
imposto dal presidente Donald Trump.
A Piazza Affari corre Amplifon
. Fuori dal listino principale in rally Danieli
dopo l'annuncio ieri sera
di una commessa da 450 milioni di euro
da Marcegaglia per un impianto di produzione di acciaio e laminazione di prodotti piani a Fos-sur-Mer, in Francia.
Sul fronte macroeconomico
, rivista al rialzo l'inflazione in Spagna
nel mese di marzo 2026. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, l'indice dei prezzi al consumo ha segnato un incremento dell'1,2% su base mensile, rispetto alla prima lettura di +1%. A febbraio i prezzi avevano registrato un +0,4%. Su base annua, si rileva una crescita del 3,4%, rispetto al +3,3% della prima lettura, in acccelerazione rispetto al +2,3% di febbraio.
In Germania
, accelerano i prezzi all'ingrosso
, che registrano a marzo 2026 un aumento del 2,7% su base mensile, dopo il +0,6% del mese precedente. Lo annuncia l'Ufficio Federale di Statistica tedesco (Destatis). Il dato è superiore delle attese degli analisti che erano per un aumento dello 0,4%.
L'Euro / dollaro USA
prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,28%. L'Oro
continua gli scambi a 4.778,1 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,77%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 97,06 dollari per barile, in forte calo del 2,04%.
In discesa lo spread
, che retrocede a quota +77 punti base, con un decremento di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,82%. Nello scenario borsistico europeo
ben comprata Francoforte
, che segna un forte rialzo dello 0,98%, senza spunti Londra
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e seduta senza slancio per Parigi
, che riflette un moderato aumento dello 0,64%.
Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB
che sale dello 0,59% a 47.807 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 50.265 punti.
Positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+1,17%); sulla stessa tendenza, su di giri il FTSE Italia Star
(+1,54%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Amplifon
(+4,52%), Stellantis
(+3,08%), Moncler
(+2,64%) e Ferrari
(+1,77%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su ENI
, che prosegue le contrattazioni a -1,33%.
Sottotono Terna
che mostra una limatura dell'1,31%.
Deludente Leonardo
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Italgas
, che mostra un piccolo decremento dello 0,86%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Danieli
(+5,31%), Moltiply Group
(+3,83%), Technoprobe
(+3,74%) e Sesa
(+2,89%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su BFF Bank
, che ottiene -2,04%.
Discesa modesta per Alerion Clean Power
, che cede un piccolo -1,21%.
Pensosa Rai Way
, con un calo frazionale dell'1,15%.
Tentenna Ascopiave
, con un modesto ribasso dell'1,15%.