DEGIRO, gli investitori italiani non fuggono dall'azionario dopo la guerra in Iran

(Teleborsa) - Nonostante le turbolenze di marzo legate al conflitto in Iran e all'impennata dei prezzi del petrolio, gli investitori italiani non hanno dato vita a una fuga dall'azionario. È quanto emerge dall'analisi di DEGIRO sui portafogli di oltre 135.000 clienti italiani del broker online europeo.



Il patrimonio investito in titoli è sceso del 5,1% rispetto a febbraio, un calo "di natura più tecnica", riconducibile al ribasso dei mercati piuttosto che a vendite massive. La quota delle azioni sul totale del patrimonio è diminuita solo marginalmente dal 35,1% al 34,6%, mentre l'allocazione in ETF è addirittura aumentata dal 58,7% al 59,2%. La liquidità è salita dal 7,2% al 7,9%, segnalando una lieve riduzione della propensione al rischio, ma senza segnali di panico.



I titoli tecnologici restano i preferiti con una ponderazione del 32,8% del portafoglio azionario. Nvidia guida la classifica per asset investiti (21,8 milioni), seguita da Alphabet e Tesla . Tra i titoli italiani, Intesa Sanpaolo è al decimo posto, seguita da Eni (12°), Pirelli (13°), Enel (16°), UniCredit (17°), Leonardo (18°), MPS (19°) e Ferrari (20°).



Il settore petrolifero ha invece beneficiato dell'impennata dei prezzi: il patrimonio investito nell'energia è cresciuto del 12% mensile, con Eni in rialzo del 23%. Interesse anche per Nexi (+20%) e Telecom Italia (+29%). Il comparto più penalizzato è stato quello dei materiali di base, minerario in primis, con un calo del 21%, tra cui Collective Mining (-21%) e Kinross Gold (-20%).



Federico Garavaglia, Country Head Italy di DEGIRO, ha commentato: "Sebbene la guerra in Iran non abbia lasciato del tutto indenni i portafogli italiani, la stragrande maggioranza degli investitori ha mantenuto la propria posizione." Garavaglia ha avvertito che il Medio Oriente "rischia di rimanere una fonte di instabilità nonostante il cessate il fuoco" e che "un calo sostenuto dei prezzi dell'energia non è affatto certo."

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