BNPL: +56,1% su base annua a febbraio e conquista nuove fasce consumatori

(Teleborsa) - IlBNPL) sta entrando stabilmente nelle abitudini di spesa degli italiani: secondo il Rapporto sul Credito di Experian, global data tech company, le richieste hanno registrato a febbraio 2026 una crescita delfebbraio 2026, in crescita del +28,7% rispetto a febbraio 2025 (145€). Un’evoluzione che segnala come il BNPL sia ormai parte della pianificazione della spesa familiare: i consumatori non solo ricorrono al BNPL con più frequenza, ma lo utilizzano per coprire acquisti di valore progressivamente maggiore.rispetto a gennaio non intacca questa lettura. È un movimento stagionale ricorrente, già osservato a febbraio 2025 (-9,6%), che si spiega con la fine dei saldi invernali: le prime settimane dopo Capodanno“Il BNPL ha non è più uno strumento usato solo dai nativi digitaltrasversalmente tutte le fasce d’età, i generi e anche cittadini nati all’estero”, ha dichiarato Armando Capone, Amministratore Delegato di. “La crescita che osserviamo mese dopo mese indica che il BNPL risponde a un bisogno di flessibilità nei pagamenti. In Experian, ci impegniamo a promuovere un utilizzo responsabile del BNPL. I nostri strumenti di analytics supportano una valutazione del merito creditizio in modo più completo, considerando anche spese con importi ridotti e a più alta frequenza.”Come detto,evidenzia una crescita sostenuta in tutte le aree del Paese, con intensità diverse. Ma il Sud Italia si distingue per la crescita più elevata anno su anno, pari al +62,6%, e concentra da solo il 39,8% di tutte le richieste a livello nazionale. Crescono anche gli importi medi richiesti soprattutto al Sud, dove sono passati dai 127€ di febbraio 2025 ai 176€ di febbraio 2026 (+38,6%). Questo suggerisce come il BNPLDal rapporto emerge anche che i cittadini nati all’estero, che rappresentano il 15,2% delle richieste BNPL, crescono su base annua del +70,8%, a fronte del +53,7% registrato tra i nati in Italia. Si tratta di una dinamica coerente con il profilo di questa popolazione: più giovane, più propensa all’utilizzo di strumenti digitali di pagamento, e spesso inserita in contesti lavorativi e di spesa che rendono la flessibilità del BNPL particolarmente utile. Nel profilo generazionale tra i cittadini nati all’estero, i Millennial pesano per il