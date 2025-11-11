Nielsen Ad Intel: mercato pubblicitario in positivo a settembre (+1,0%)

(Teleborsa) - Gli investimenti pubblicitari in Italia settembre 2025 chiudono il mese a +1,0%, portando la raccolta pubblicitaria del periodo gen./set. a +0,3%. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti "Over The Top" (OTT), l'andamento del periodo gen./set. 2025 si attesta a -1,6%. È quando emerge dai"Come previsto il mercato pubblicitario italiano ha registrato un'inversione di tendenza a Settembre 2025, tornando in territorio positivo con un aumento dell'+1% dopo tre mesi consecutivi di flessione legata alla mancanza dei grandi eventi sportivi (Europei di calcio e Olimpiadi) – sottolinea–. Questo è un dato sicuramente positivo che unito alla stabilità degli indicatori macroeconomici e alla ripresa della fiducia dei consumatori (0,8 pti) e delle imprese (0,6pti) che si è registrata ad ottobre ci induce ad un outlook moderatamente positivo per i prossimi mesi anche in considerazione della sempre delicata situazione geopolitica".è in crescita nel mese di settembre del +0,4% e in cale del -1,5% nel periodo gen./set. 2025.sono in calo rispettivamente del -3,7% (periodo gen./set. 2025 -5,3%) e del -16,1% (periodo gen./set. 2025 -9,4%). In calo anche la Radio -3,7% a settembre (periodo gen./set. 2025 +1,4%).Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell'intero universo delnel il periodo gen./set. 2025 chiude con un +2,6% (-2,4% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet).Segno positivo per l'che cresce nel periodo gen./set. 4,1% e per il Cinema che nel periodo gen./set. 2025 segna un +5,4%, In calo il Direct Mail che segna un -3,1%.Sonoil contributo maggiore è portato da(+34,1%),(+28,6%) e(+22,1%). In calo ad settembre gli investimenti di(-17,2%),(-10,8%) e(-10,4%).Relativamente aisi evidenzia, nel periodo gen./set. 2025, l'andamento positivo di(+7,6%),(+3,2%) e(+4,4%). In calo invece(-12,8%),(-8,8%) e(-5,7%)."Dopo 4 mesi consecutivi di andamento negativograzie anche ai nuovi incentivi statali che sono partiti il 22 di ottobre – sottolinea–. Tornano in positivo anche Telecomunicazione (+0.8%) e Industria/Edilizia/Attività (+28,6%), settore trainato dalla categoria Energia che cresce del 60%".