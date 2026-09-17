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PhillyFed USA in settembre
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17 settembre 2026 - 14.35
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PhillyFed in settembre pari a 37,8 punti
, in calo rispetto al precedente 47,4 punti (la previsione era 30,5 punti).
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