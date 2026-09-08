Nielsen integra i dati sulla Connected TV nella piattaforma italiana

Dopo Germania e Regno Unito, la copertura degli investimenti pubblicitari nella TV in streaming arriva sul mercato italiano e sarà estesa all'area EMEA

(Teleborsa) - Nielsen, società attiva nella misurazione dell'audience dei media in oltre 55 Paesi, ha annunciato l'integrazione della copertura della Connected TV (CTV) nella propria piattaforma Ad Intel in Italia, la soluzione dedicata all'intelligence pubblicitaria. La novità, introdotta inizialmente in Germania e Regno Unito, sarà estesa anche alla Francia e all'intera area EMEA.



Grazie a questo ampliamento, i clienti potranno monitorare gli investimenti pubblicitari sulle principali piattaforme di streaming, insieme alla TV lineare, al digitale e agli altri mezzi già coperti dal servizio, ottenendo una lettura cross-platform delle strategie media dei concorrenti e della distribuzione della spesa tra televisione lineare, CTV e altri canali digitali.



In Italia la soluzione fornirà dati sugli investimenti pubblicitari in CTV sulle principali piattaforme, tra cui Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, DAZN, RaiPlay, Mediaset Infinity, Discovery+ e NOW.



Tra le funzionalità indicate dalla società figurano il monitoraggio degli investimenti in CTV per settore, con l'individuazione delle piattaforme e degli approcci creativi che attraggono le risorse maggiori; l'analisi di messaggi, creatività e posizionamento degli annunci sulle diverse piattaforme; e l'utilizzo di tali insight per la pianificazione media e la calibrazione degli investimenti.



L'integrazione rientra negli investimenti che Nielsen sta realizzando su Ad Intel per ampliare la copertura digitale.



"Il panorama dei media in Italia sta attraversando una profonda trasformazione, sostenuta dalla rapida diffusione della CTV e da una particolare combinazione di mercato, in cui i grandi operatori globali dello streaming convivono con le emittenti nazionali. Con la frammentazione dell'attenzione del pubblico tra TV lineare, applicazioni per smart TV e canali digitali, i marketer italiani hanno bisogno di dati precisi e omogenei unificati per comprendere dove si stanno spostando gli investimenti pubblicitari dei competitor e come ottimizzare la propria strategia media complessiva", spiega Luca Bordin, Managing Director Italia di Nielsen.

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