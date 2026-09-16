MFE, redditività e debito in miglioramento nel primo semestre. Ricavi in calo

(Teleborsa) - MFE - MediaForEurope (ex Mediaset) ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi consolidati del Gruppo pari a 2.951,4 milioni di euro (rispetto ai 3.142 milioni Pro Forma nel primo semestre 2025). Il dato comprende integralmente nel perimetro di consolidamento la tedesca ProSiebenSat.1. L'andamento riflette principalmente la debolezza del mercato pubblicitario nelle aree geografiche di riferimento, l'impatto della Coppa del Mondo FIFA, oltre che le variazioni di perimetro avvenute nel segmento Commerce & Dating.



Il Risultato operativo Adjusted (EBIT) di Gruppo raggiunge 145,7 milioni di euro, con un miglioramento di 153 milioni di euro rispetto al risultato negativo di 7,3 milioni di euro del dato Pro Forma del primo semestre 2025. In forte crescita anche il Risultato netto Adjusted di competenza del Gruppo, che sale a 50,5 milioni di euro, rispetto ai 6,9 milioni di euro del corrispondente periodo dell'anno precedente Pro Forma. Il Risultato Netto di competenza del Gruppo è negativo per 6,4 milioni di euro.



Prosegue inoltre il rafforzamento della struttura finanziaria del Gruppo. La Posizione Finanziaria Netta ai fini dei covenant migliora di oltre 100 milioni di euro nel semestre, passando dai 959,2 milioni di euro del 1° gennaio 2026 ai 857,1 milioni di euro al 30 giugno 2026.



Guardando all'intero anno, i risultati dei ricavi pubblicitari del Gruppo dipenderanno in larga misura dall'andamento del quarto trimestre, riflettendo la consueta stagionalità del mercato pubblicitario nei principali mercati in cui opera il Gruppo, soprattutto in Germania. Nonostante la persistente incertezza del contesto macroeconomico e geopolitico, il Gruppo prevede che la propria performance economica e la generazione di cassa continuino a migliorare nei prossimi trimestri, grazie alle iniziative di miglioramento dell'efficienza già attuate e ai benefici attesi dall'integrazione del perimetro ampliato. MFE conferma l'obiettivo di migliorare la redditività operativa e consolidare la generazione di cassa a livello di Gruppo rispetto ai dati Pro Forma 2025.

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