OVS, offerta vincolante per l’acquisizione del 100% di Kasanova

OVS

(Teleborsa) -ha annunciato un’per acquisire il 100% di, marchio leader nella distribuzione di articoli per la casa. L’operazione prevede la sottoscrizione di un aumento di capitale fino a, che consentirà a OVS di assumere il pieno controllo della società. Con questa mossa, il gruppo veneziano punta a consolidare la propria presenza nel segmento, già presidiato dal marchio Croff di Upim.Kasanova conta circa– 220 diretti, 280 in franchising e 200 corner in negozi di bricolage – e genera vendite prossime ai, con un EBITDA leggermente positivo. Tuttavia, la società ha sofferto negli ultimi anni di scarsa redditività a causa di elevati costi di struttura, avviando nel 2024 una procedura die un piano di turnaround.Grazie all’intervento di OVS, la struttura finanziaria di Kasanova beneficerà di un rafforzamento significativo, anche per effetto di rinunce condizionate da parte deiper circa, che dovrebbero riportare la posizione finanziaria inall’inizio del 2026.Ildell’operazione è previsto entro il, subordinatamente al completamento degli accordi con i creditori e alle approvazioni necessarie. L’investimento sarà finanziato tramite le linee di credito già disponibili per OVS, che punta così a integrare know-how, rete distributiva e sourcing per accrescere la redditività complessiva del gruppo nel mercato domestico.