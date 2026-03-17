STMicroelectronics, alleanza strategica con NVIDIA per accelerare Physical AI e robotica umanoide

(Teleborsa) - STMicroelectronics ha annunciato una collaborazione strategica con NVIDIA per accelerare lo sviluppo e l'adozione globale della Physical AI. L'accordo punta a integrare il vasto portafoglio di sensori, microcontrollori (STM32) e soluzioni per il controllo motore di ST con l'ecosistema robotico di NVIDIA, fornendo agli sviluppatori strumenti più efficienti e scalabili per progettare robot umanoidi, industriali e sistemi di assistenza sanitaria.



Il cuore della partnership risiede nell'unione delle tecnologie di rilevamento e attuazione di ST con le piattaforme NVIDIA Holoscan Sensor Bridge (HSB), Isaac Sim e Jetson. Questa integrazione permette di unificare e sincronizzare l'acquisizione di dati da sensori avanzati, come IMU, imager e dispositivi Time-of-Flight, riducendo drasticamente il divario tra l'addestramento dei robot in ambienti virtuali e la loro effettiva implementazione nel mondo reale. I primi risultati già disponibili includono l'integrazione della telecamera stereoscopica di profondità di Leopard Imaging e il modello ad alta fedeltà di una IMU ST all'interno dell'ecosistema Isaac Sim.



Attraverso la modellazione accurata dei componenti hardware basata su dati di benchmark reali, ST e NVIDIA mirano a risolvere le complessità e gli elevati costi legati alle simulazioni robotiche. L'obiettivo è fornire modelli calibrati che rispecchino fedelmente il comportamento dei dispositivi nel mondo reale, migliorando l'apprendimento dei robot e riducendo i cicli di addestramento.



"ST vanta una stretta relazione con la community della robotica, a cui fornisce un solido supporto e un ecosistema ben consolidato – ha affermato Rino Peruzzi, Executive Vice President, Sales & Marketing, Americas & Global Key Account Organization di STMicroelectronics –. La nostra collaborazione con NVIDIA intende dare il via a un nuovo ciclo di innovazione all'avanguardia nel campo della robotica semplificando l'esperienza degli sviluppatori e dei clienti in tutte le fasi, dall'ideazione degli algoritmi di intelligenza artificiale alla piena integrazione di sensori e attuatori. Questo accelererà l'evoluzione di sofisticate piattaforme fisiche basate sull'IA".



"Per accelerare lo sviluppo di sistemi autonomi di nuova generazione sono necessarie una simulazione ad alta fedeltà e una perfetta integrazione hardware, in modo da colmare il divario tra l’addestramento virtuale e l'implementazione nel mondo reale – ha affermato Deepu Talla, Vice President of Robotics and Edge AI di NVIDIA –. L’integrazione delle tecnologie di sensori e attuatori di STMicroelectronics con le piattaforme Isaac Sim, Holoscan SensorBridge e Jetson di NVIDIA fornisce agli sviluppatori una base unificata con cui creare, simulare e distribuire la Physical AI su larga scala".







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