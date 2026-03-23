Predict, ricavi a 7,6 milioni (+14,6%) con Digital Healthcare in forte accelerazione

(Teleborsa) - Predict , PMI Innovativa attiva nel settore med-tech con sede a Bari e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 7,6 milioni di euro, in crescita del 14,6% rispetto al 2024. Il dato più significativo riguarda la SBU Digital Healthcare, che quasi triplica i propri ricavi a 0,83 milioni (+190%), grazie alle installazioni di prodotti Optip e Aphel presso enti pubblici. Le SBU tradizionali Imaging e People Support crescono rispettivamente del 3,8% e del 27,2%.



L'EBITDA si attesta a 0,78 milioni con un margin al 10,3%, in lieve contrazione rispetto al 12,2% del 2024 per effetto degli investimenti in organico e ricerca e sviluppo. L'utile netto è pari a 0,17 milioni. La posizione finanziaria netta adjusted è cash positive per 2,04 milioni.



Angelo Aurelio Gigante, Presidente e Amministratore Delegato, ha commentato: "Il 2025 è stato un anno di crescita solida e, soprattutto, di costruzione del futuro. La contrazione della marginalità operativa lorda è una dinamica attesa e coerente con la nostra strategia: abbiamo intensificato gli investimenti in ricerca e sviluppo, rafforzato il team e sostenuto il go-to-market delle nostre soluzioni più innovative."

















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