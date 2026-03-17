Predict, Isabella Cafagna nominata Director della SBU Digital Healthcare

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Predict , PMI innovativa attiva nel settore med-tech quotata su Euronext Growth Milan, ha nominato la Dott.ssa Isabella Cafagna alla guida della Strategic Business Unit (SBU) Digital Healthcare. Già Amministratore Delegato e Vicepresidente della Società, nonché direttrice della SBU Mistral dal 2024, Cafagna assume l'incarico per potenziare lo sviluppo commerciale e operativo della divisione, che si occupa di realtà aumentata e robotica per la sanità.



La nomina mira a consolidare la crescita dei ricavi attraverso l'immissione sul mercato di prodotti derivanti dall'attività di ricerca e sviluppo.



"La nomina darà un nuovo slancio alla SBU Digital Healthcare sia sotto il profilo commerciale che operativo assicurando una puntuale execution del team a fronte di una crescita attesa dei volumi di mercato. L’esperienza di Isabella Cafagna nella gestione del business e del team e i risultati ottenuti nelle SBU da lei dirette in passato sono una garanzia in questa direzione. Predict sta consolidando rapidamente i suoi risultati e sta investendo in modo continuativo per crescere ancora più rapidamente in un contesto ad alto contenuto di innovazione e competitività e la nomina di Isabella Cafagna risponde a questa strategia", ha commentato Angelo Aurelio Gigante, Presidente e Amministratore Delegato di Predict.

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