Standard Chartered valuta la riapertura del suo private bank in Svizzera

Standard Chartered

(Teleborsa) -sta valutando ladella sua private bank inper ampliare la propria offerta per la clientela facoltosa.Secondo fonti vicine alla questione, l'istituto di credito starebbe valutando la riapertura di un, anche se è probabile che Standard Chartered non ripristinerà la sua presenza in città prima del 2027.Tale decisione arriva circa un decennio dopo che Standard Chartered è statala sua attività di private banking in Svizzera, dopo aver tentato invano di trovare unAll'epoca, Standard Chartered stava attraversando unache ha comportato la cessione di molte attività non strategiche, mentre i dirigenti cercavano di espandere la presenza della banca nei mercati in più rapida crescita in Asia, Medio Oriente e Africa.Ora, però, l'istituto di credito ritiene essenziale il business wealth per i suoi piani di incremento dei rendimenti e ha fissato l'obiettivo di generare 200 miliardi di dollari di nuova raccolta netta da clienti patrimoniali nei prossimi cinque anni.Nel frattempo Standard Chartered ha integrato 67.000 clienti nella sua piattaforma patrimoniale solo nel terzo trimestre. La divisione ha generato 2,41 miliardi di dollari di ricavi nei primi nove mesi dell'anno, con un aumento del 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.