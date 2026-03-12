Bank of England, Goldman Sachs sposta in avanti il taglio dei tassi

(Teleborsa) - Goldman Sachs
ha rivisto per la seconda volta questo mese le proprie previsioni sui tassi della Bank of England
, posticipando l'atteso allentamento monetario
a causa dei rischi inflattivi legati al rincaro dei prezzi energetici in Europa.
Il nuovo scenario delineato dalla banca d'affari prevede ora tre tagli da 25 punti base
: i primi due a luglio e novembre 2024, seguiti da un terzo nel febbraio 2027. Sebbene rimanga possibile un intervento nella riunione del 30 aprile qualora lo shock energetico dovesse rientrare rapidamente, gli analisti ritengono più probabile che i policymaker attendano dati più chiari.
Anche Standard Chartered
e Morgan Stanley
hanno analogamente spostato in avanti le proprie stime, proiettando il primo taglio nel secondo trimestre dell'anno a causa dell'impennata dei prezzi dell'energia
causata dal conflitto in Medio Oriente.
Goldman Sachs prevede che il tasso ufficiale
si stabilizzerà al 3% entro l'inizio del 2027, ma avverte: in caso di scenario avverso, la banca centrale potrebbe limitarsi a un solo taglio quest'anno, o nessuno se le condizioni dovessero peggiorare ulteriormente.