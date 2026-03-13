Zignago Vetro in discesa a Piazza Affari

(Teleborsa) - A picco il produttore di contenitori in vetro , che presenta un pessimo -5,47%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Zignago Vetro mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,4%, rispetto a -4,52% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 6,747 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 7,187. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 7,627.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



