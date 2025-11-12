Milano 9:50
44.908 +1,06%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 9:50
9.909 +0,10%
24.363 +1,14%

Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'11/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'11/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre

Frazionale rialzo per il cambio Euro / Yen, che mette a segno un modesto profit a +0,25%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro contro Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 178,852. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 177,796. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 179,908.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```