Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'11/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre
Frazionale rialzo per il cambio Euro / Yen, che mette a segno un modesto profit a +0,25%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro contro Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 178,852. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 177,796. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 179,908.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)