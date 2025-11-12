Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'11/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Hang Seng Index, che in chiusura evidenzia un +0,18%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 26.950,1, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 26.189,1. L'equilibrata forza rialzista dell'indice della Borsa di Hong Kong è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 27.711,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)