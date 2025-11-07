Milano 6-nov
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 6/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre

Ribasso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la seduta con una flessione dell'1,36%.

Il quadro tecnico del CAC 40 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 7.912,7, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 8.069. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 7.860,6.


