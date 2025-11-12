Milano 9:51
44.918 +1,08%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 9:51
9.910 +0,11%
24.359 +1,13%

Analisi Tecnica: indice MDAX dell'11/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX dell'11/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre

Piccolo spunto rialzista per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,22%.

Le tendenza di medio periodo dell'indice MDAX si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 29.454,7. Supporto stimato a 28.874,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 30.035,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```