Milano
17:35
44.793
+0,80%
Nasdaq
18:44
25.503
-0,12%
Dow Jones
18:45
48.355
+0,89%
Londra
17:35
9.911
+0,12%
Francoforte
17:35
24.381
+1,22%
Mercoledì 12 Novembre 2025, ore 19.01
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dello 0,80%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dello 0,80%
Il FTSE MIB chiude a 44.792,64 punti
In breve
,
Finanza
12 novembre 2025 - 17.39
Milano guadagna bene e porta a casa un +0,8%, terminando la sessione a 44.792,64 punti.
Condividi
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,80%
