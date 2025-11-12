Milano 9:53
Borsa: Londra, apertura +0,16%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,16%
Indice FTSE-100 +0,16% a quota 9.915,65 dopo l'apertura.
