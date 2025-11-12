Milano 17:35
44.793 +0,80%
Nasdaq 20:39
25.488 -0,18%
Dow Jones 20:39
48.286 +0,75%
Londra 17:35
9.911 +0,12%
Francoforte 17:35
24.381 +1,22%

Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (-0,13% alle 19:30)

Il Nasdaq-100 si muove sulla parità a 25.499,17 punti

L'indice del listino high-tech USA mostra un -0,13% alle 19:30 e continua gli scambi a 25.499,17 punti.
