Milano 10:57
44.550 -0,13%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 10:57
10.427 +0,12%
Francoforte 10:57
23.808 -0,03%

Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,05% alle 10:30)

Il FTSE MIB si muove sulla parità a 44.585,08 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,05% alle 10:30)
Milano mostra un -0,05% alle 10:30 e continua gli scambi a 44.585,08 punti.
Condividi
```