Milano 12:20
45.006 +1,28%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 12:20
9.885 -0,15%
Francoforte 12:20
24.338 +1,04%

Borsa: Punta al rialzo Milano, in aumento dello 0,88% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta a 44.828,95 punti

Milano lievita dello 0,88% alle 10:30 e scambia in utile a 44.828,95 punti.
