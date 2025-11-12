Milano 11-nov
Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,63%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 26.865,12 punti

Hong Kong allunga timidamente il passo dello 0,63% e chiude a 26.865,12 punti.
