Finanza
Enervit, ricavi 9 mesi salgono a 77 milioni di euro trainati da estero e online
(Teleborsa) - Enervit, società quotata su Euronext Milan e attiva nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale, ha chiuso i primi nove mesi del 2025 con una crescita dei ricavi del 4,2% rispetto a quanto registrato nell'analogo periodo 2024, a quota 77 milioni di euro.

Tale crescita è il risultato di un andamento diverso delle quattro aree di business. In particolare, l'Italia presenta una crescita del 4,5% al netto dei ricavi relativi ai prodotti distribuiti per conto terzi, mentre la crescita del totale canale è pari allo 0,2%. L'Estero, che rappresenta il 13% del totale dei ricavi, è cresciuto del 15,6%.

Il canale Lavorazioni Conto Terzi, con un peso sul totale ricavi del 2,2%, riporta una flessione del 14,8%. Infine, il canale Diretto, trainato dalle vendite e-commerce e con un peso percentuale sui ricavi del 9,7%, ha registrato una crescita del 34,6%.
