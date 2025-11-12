Enervit, ricavi 9 mesi salgono a 77 milioni di euro trainati da estero e online

Enervit

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale, ha chiuso icon una crescita deidel 4,2% rispetto a quanto registrato nell'analogo periodo 2024, a quota 77 milioni di euro.Tale crescita è il risultato di un andamento diverso delle quattro aree di business. In particolare, l'presenta una crescita del 4,5% al netto dei ricavi relativi ai prodotti distribuiti per conto terzi, mentre la crescita del totale canale è pari allo 0,2%. L', che rappresenta il 13% del totale dei ricavi, è cresciuto del 15,6%.Il canale Lavorazioni, con un peso sul totale ricavi del 2,2%, riporta una flessione del 14,8%. Infine, il canale, trainato dalle vendite e-commerce e con un peso percentuale sui ricavi del 9,7%, ha registrato una crescita del 34,6%.