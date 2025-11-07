Euronext, buyback da 250 milioni di euro dopo la riduzione del debito nel terzo trimetre

Euronext

(Teleborsa) -, la principale infrastruttura europea del mercato dei capitali, ha chiuso ilconaumentati del 10,6% a 438,1 milioni di euro. I ricavi non correlati ai volumi hanno rappresentato il 60% del totale.I ricavisono cresciuti a 77,3 milioni di euro (+6%), trainati dalla crescita a due cifre dei ricavi nei settori della custodia e del regolamento, sostenuti dalla crescita sostenibile degli asset in custodia, dalla resilienza dell'attività di regolamento e dalla forte crescita dei servizi a valore aggiunto; i ricavisi sono cresciuti a 168,4 milioni di euro (+13,9%), trainati dal primo contributo trimestrale di Admincontrol e dalla continua crescita di Advanced Data Solutions; ilè cresciuto a 16,7 milioni di euro (+23,8%), a dimostrazione dei benefici dell'espansione di Euronext Clearing.L'è stato di 276,7 milioni di euro (+12,6%) e il margine EBITDA rettificato è stato del 63,2% (+1,2 punti). L'è stato di 169 milioni di euro (-6,5%) e l'utile per azione rettificato è stato di 1,68 euro. L'è stato di 149,7 milioni di euro (-6,1%) e l'utile per azione riportato è stato di 1,49 euro.Ilera pari a 1,5x a fine settembre 2025, in calo rispetto a 1,8x a fine giugno 2025.Euronext lancerà un programma diper un massimo di 250 milioni di euro (circa il 2% del capitale azionario in circolazione di Euronext). Il programma inizierà il 18 novembre 2025 e si concluderà entro il 31 marzo 2026. Questo programma di riacquisto di azioni è reso possibile dal rapido percorso di deleveraging di Euronext, viene sottolineato."Questo segna il nostrodel fatturato - ha detto il- Durante tutto il trimestre, abbiamo continuato a investire nella crescita e mantenuto una rigorosa disciplina dei costi sulle spese ricorrenti. L'EBITDA rettificato ha raggiunto quasi 280 milioni di euro nel terzo trimestre del 2025, segnando un significativo aumento del +12,6% rispetto al terzo trimestre del 2024"."Continuiamo a, facendo leva sulla nostra solida posizione finanziaria - ha aggiunto - La nostra offerta in corso per ATHEX Group rappresenta un'opportunità unica per accelerare lo sviluppo e l'attrattività dei mercati greci a livello internazionale, generando efficienze e competitività in tutto il Gruppo"."Abbiamo ridotto l'indebitamento netto da 1,8x all'EBITDA rettificato a 1,5x in soli tre mesi - ha sottolineato Boujnah - Supportati da questo percorso di riduzione dell'indebitamento, siamo lieti di annunciare il lancio di un programma di riacquisto di azioni fino a 250 milioni di euro. Questo programma sottolinea il nostro approccio proattivo all’allocazione del capitale e ladel Gruppo".