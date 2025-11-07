Milano 6-nov
43.069 0,00%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 6-nov
9.736 0,00%
Francoforte 6-nov
23.734 0,00%

Euronext, buyback da 250 milioni di euro dopo la riduzione del debito nel terzo trimetre

Finanza
Euronext, buyback da 250 milioni di euro dopo la riduzione del debito nel terzo trimetre
(Teleborsa) - Euronext, la principale infrastruttura europea del mercato dei capitali, ha chiuso il terzo trimestre del 2025 con ricavi aumentati del 10,6% a 438,1 milioni di euro. I ricavi non correlati ai volumi hanno rappresentato il 60% del totale.

I ricavi Securities Services sono cresciuti a 77,3 milioni di euro (+6%), trainati dalla crescita a due cifre dei ricavi nei settori della custodia e del regolamento, sostenuti dalla crescita sostenibile degli asset in custodia, dalla resilienza dell'attività di regolamento e dalla forte crescita dei servizi a valore aggiunto; i ricavi Capital Markets e Data Solution si sono cresciuti a 168,4 milioni di euro (+13,9%), trainati dal primo contributo trimestrale di Admincontrol e dalla continua crescita di Advanced Data Solutions; il Net Treasury Income è cresciuto a 16,7 milioni di euro (+23,8%), a dimostrazione dei benefici dell'espansione di Euronext Clearing.

L'EBITDA rettificato è stato di 276,7 milioni di euro (+12,6%) e il margine EBITDA rettificato è stato del 63,2% (+1,2 punti). L'utile netto rettificato è stato di 169 milioni di euro (-6,5%) e l'utile per azione rettificato è stato di 1,68 euro. L'utile netto reported è stato di 149,7 milioni di euro (-6,1%) e l'utile per azione riportato è stato di 1,49 euro.

Il rapporto debito netto/EBITDA era pari a 1,5x a fine settembre 2025, in calo rispetto a 1,8x a fine giugno 2025.

Euronext lancerà un programma di riacquisto di azioni per un massimo di 250 milioni di euro (circa il 2% del capitale azionario in circolazione di Euronext). Il programma inizierà il 18 novembre 2025 e si concluderà entro il 31 marzo 2026. Questo programma di riacquisto di azioni è reso possibile dal rapido percorso di deleveraging di Euronext, viene sottolineato.

"Questo segna il nostro sesto trimestre consecutivo di crescita a due cifre del fatturato - ha detto il CEO Stéphane Boujnah - Durante tutto il trimestre, abbiamo continuato a investire nella crescita e mantenuto una rigorosa disciplina dei costi sulle spese ricorrenti. L'EBITDA rettificato ha raggiunto quasi 280 milioni di euro nel terzo trimestre del 2025, segnando un significativo aumento del +12,6% rispetto al terzo trimestre del 2024".

"Continuiamo a impiegare il capitale in modo disciplinato, facendo leva sulla nostra solida posizione finanziaria - ha aggiunto - La nostra offerta in corso per ATHEX Group rappresenta un'opportunità unica per accelerare lo sviluppo e l'attrattività dei mercati greci a livello internazionale, generando efficienze e competitività in tutto il Gruppo".

"Abbiamo ridotto l'indebitamento netto da 1,8x all'EBITDA rettificato a 1,5x in soli tre mesi - ha sottolineato Boujnah - Supportati da questo percorso di riduzione dell'indebitamento, siamo lieti di annunciare il lancio di un programma di riacquisto di azioni fino a 250 milioni di euro. Questo programma sottolinea il nostro approccio proattivo all’allocazione del capitale e la fiducia del management di Euronext nelle interessanti prospettive di crescita del Gruppo".
Condividi
```