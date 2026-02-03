Milano 16:40
Francoforte: performance negativa per Stroeer

(Teleborsa) - Retrocede Stroeer, con un ribasso del 2,36%.

Lo scenario su base settimanale di Stroeer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 32,65 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 33,85. Il peggioramento di Stroeer è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 32,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
