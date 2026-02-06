Milano 10:08
Francoforte: andamento negativo per Stroeer

(Teleborsa) - Ribasso per Stroeer, che presenta una flessione del 2,11%.

La tendenza ad una settimana di Stroeer è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo di Stroeer ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 32,92 Euro. Supporto a 32,37. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 33,47.

