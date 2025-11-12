Milano
9:55
44.876
+0,98%
Nasdaq
11-nov
25.533
0,00%
Dow Jones
11-nov
47.928
+1,18%
Londra
9:55
9.906
+0,06%
Francoforte
9:55
24.334
+1,02%
Mercoledì 12 Novembre 2025, ore 10.12
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: in acquisto Jungheinrich Ag Pref
Francoforte: in acquisto Jungheinrich Ag Pref
Migliori e peggiori
,
In breve
12 novembre 2025 - 09.50
Brilla
Jungheinrich Ag Pref
, che passa di mano con un aumento del 6,67%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: scambi in positivo per Jungheinrich Ag Pref
Francoforte: in calo Jungheinrich Ag Pref
Francoforte: si muove a passi da gigante Jungheinrich Ag Pref
Francoforte: scambi negativi per Jungheinrich Ag Pref
Titoli e Indici
Jungheinrich Ag Pref
+7,35%
Altre notizie
Francoforte: andamento rialzista per Jungheinrich Ag Pref
Francoforte: andamento sostenuto per Jungheinrich Ag Pref
Francoforte: risultato positivo per Jungheinrich Ag Pref
Francoforte: rosso per Jungheinrich Ag Pref
Francoforte: in acquisto Fraport
Francoforte: positiva la giornata per Volkswagen AG Pref
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto