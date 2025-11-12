IGD, Intermonte incrementa target price con solido slancio operativo

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato a 4,10 euro
per azione (dai precedenti 3,70 euro) il target price
su IGD SIIQ
, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione
sul titolo a "Outperform
".
Ieri IGD ha pubblicato
i risultati del terzo trimestre del 2025, leggermente migliori delle aspettative per la maggior parte delle voci. Con riguardo alla guidance, in conference call la società ha deciso di attendere l'esito dell'ultimo trimestre prima di fornire un aggiornamento, ma anche nello scenario più conservativo, l'utile netto dovrebbe chiudere sopra i 39 milioni di euro. Nel primo trimestre del 2026, IGD prevede di affrontare la scadenza obbligazionaria del 2028 (circa 150 milioni di euro) con l'obiettivo di estendere la duration del debito e ridurre il costo complessivo al di sotto del 5%.
Sul dividendo, viene spiegato che l'utile netto dei primi nove mesi ha raggiunto i 17 milioni di euro, quasi interamente generato in Italia e quindi esente ai sensi del regime SIIQ. Se l'utile dell'intero anno raggiungerà i 20 milioni di euro circa, tutti all'interno del perimetro SIIQ, la distribuzione obbligatoria sarà di circa 14 milioni di euro, ovvero 13 centesimi
per azione; tuttavia, il management considera 15 centesimi un "numero magico".
"I risultati del terzo trimestre del 2025 hanno confermato il solido slancio operativo del gruppo e il titolo rimane a nostro avviso interessante (sconto del 36% sul GAV e 8,1x P/FFO per il 2026), soprattutto considerando la stabilizzazione delle valutazioni immobiliari e il lavoro svolto per ridurre il costo del debito - si legge nella ricerca - Nei prossimi trimestri, riteniamo che una maggiore fiducia nelle valutazioni potrebbe avere un impatto positivo non solo sul NAV, ma anche sulla crescita dei dividendi; nel frattempo, anche la direzione dei tassi di interesse rimarrà un fattore chiave
per il titolo".