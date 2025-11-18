Lu-Ve, Intermonte incrementa target price e conferma Outperform

(Teleborsa) -

Intermonte ha incrementato a 42,50 euro per azione (dai precedenti 39,20 euro) il target price su Lu-Ve, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, confermando la raccomandazione "Outperform".



Gli analisti hanno evidenziato che l'azienda ha chiuso il terzo trimestre 2025 con una solida espansione dei margini, sostenuta da ricavi in crescita e da una progressiva normalizzazione della domanda nei segmenti chiave. Le vendite di prodotto sono salite del 3,4% a 144,7 milioni di euro, spinte soprattutto dagli scambiatori di calore (+5,1% YoY) grazie al recupero oltre le attese del comparto heat pump e al buon andamento della refrigerazione commerciale.



L’EBITDA trimestrale è stato penalizzato da 0,3 milioni di costi una tantum legati all’espansione dell’impianto in Texas, ma Intermonte ha comunque evidenziato che l’EBITDA adjusted (22,5 milioni) ha comunque superato del 1% le attese, segnando una crescita del 6,6% grazie a un margine del 15,5% (+60 bp). L’utile netto adjusted è aumentato del 20% a 11,7 milioni, mentre il debito netto a fine settembre si è attestato a 104 milioni, in linea con le aspettative.



Sul fronte delle prospettive, l’azienda prevede un progresso delle vendite nei prossimi trimestri, supportato da un solido order book, dalla ripresa di alcuni segmenti e dal completamento del ciclo di investimenti. Le previsioni indicano per il 2026 un miglioramento dei margini grazie alla leva operativa generata da una crescita organica high single-digit. La società ha confermato l’interesse per nuove opportunità nei data centre dentro e fuori l'Europa, dove già sta acquisendo ordini di dimensioni medio-piccole e vede un pipeline favorevole anche per commesse più rilevanti.



Gli analisti di Intermonte nel report hanno ridotto le loro previsioni di ricavo dello 0,5% ma hanno lasciato invariato l’EBITDA atteso per il 2025 e il 2026. "Le nostre assunzioni indicano una decisa accelerazione dei ricavi nel 4° trimestre 2025 (attesi in aumento del 10% su base annua) e del margine EBITDA (atteso al 13,2%, ovvero +100 punti base su base annua) - sottolineano nell'analisi -. Per il 2026 confermiamo una previsione di crescita dei ricavi del 7%, con i data centre che dovrebbero contribuire per circa il 40% di tale incremento".