Milano 14:40
45.009 +1,28%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 14:40
9.904 +0,05%
Francoforte 14:40
24.405 +1,32%

In evidenza Infineon sul listino di Francoforte

Migliori e peggiori
In evidenza Infineon sul listino di Francoforte
(Teleborsa) - Brilla la compagnia hi-tech tedesca, che passa di mano con un aumento del 9,14%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Infineon rispetto all'indice di riferimento.


Il grafico a breve del produttore di chip mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 38,11 Euro e supporto stimato a quota 34,83. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 41,39.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```