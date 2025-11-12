In evidenza Infineon sul listino di Francoforte

(Teleborsa) - Brilla la compagnia hi-tech tedesca
, che passa di mano con un aumento del 9,14%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Infineon
rispetto all'indice di riferimento.
Il grafico a breve del produttore di chip
mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 38,11 Euro e supporto stimato a quota 34,83. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 41,39.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)