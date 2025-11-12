Istat, l'economia globale resta caratterizzata da incertezza

(Teleborsa) - L'economia globale
resta caratterizzata da forte incertezza
, nonostante una possibile risoluzione dei conflitti in Medio oriente
e la mitigazione (grazie ad accordi e riassetti strategici negli scambi con l’estero) degli effetti negativi dovuti all'aumento generalizzato dei dazi
sul commercio internazionale. I fattori che hanno sostenuto l'attività economica nella prima metà dell’anno (anticipi di acquisti e vendite delle imprese in vista dell’introduzione dei dazi) si stanno esaurendo.
Lo conferma la consueta nota mensile dell'Istat, secondo cui l’economia globale è in moderato rallentamento
ed il commercio internazionale mostra un andamento volatile anche per il persistere di un elevato grado di instabilità delle politiche commerciali
.
In base alle previsioni più recenti del Fondo Monetario Internazionale, la crescita del Pil mondiale
è prevista in moderato rallentamento
, (+3,3% nel 2024, +3,2% nel 2025 e +3,1% nel 2026). Nel terzo trimestre
, la dinamica congiunturale del Pil ha segnato una modesta accelerazione
in Cina
e nell’Eurozona
. Negli Stati Uniti
le attese di una moderazione del ritmo di crescita dell’attività economica e dell’inflazione hanno favorito il taglio dei tassi
di interesse a ottobre.
Il Pil italiano,
secondo la stima preliminare, è rimasto stazionario
nel terzo trimestre rispetto ai tre mesi precedenti, registrando un risultato analogo a quello tedesco ma inferiore a quello della media dell’area euro, della Francia e della Spagna. La domanda nazionale
(al lordo delle scorte) ha fornito un apporto negativo, mentre la componente estera
netta ha contribuito positivamente. L’incremento congiunturale nullo è stato il risultato di un aumento in agricoltura, una contrazione dell’industria e di una stazionarietà nei servizi. La variazione acquisita per il 2025
è pari a +0,5%
.
La dinamica congiunturale delle esportazioni
nei mesi estivi, nonostante una contrazione ad agosto, è risultata nel complesso positiva
(+1,2%
a giugno-agosto rispetto ai tre mesi precedenti), ), in particolare sui mercati europei (+2,3%, +0,1% quella sui mercati extra Ue). Le importazioni
nello stesso periodo hanno evidenziato un lieve calo (-0,3%)
.
L’indice destagionalizzato della produzione industriale
a settembre è aumentato del 2,8%
rispetto ad agosto, compensando la forte flessione del mese precedente (-2,7%). Nella media del terzo trimestre
, tuttavia, l’indice mostra una diminuzione su base congiunturale (-0,5%)
.Aumenta l’occupazione a settembre
: il numero di occupati raggiunge 24 milioni 221mila unità. La crescita coinvolge le sole donne e tutte le classi d’età
ad eccezione dei 35-49enni. Per posizione professionale gli occupati sono saliti tra i dipendenti permanenti, diminuiti tra quelli a termine e sono risultati sostanzialmente stabili tra gli autonomi.
A ottobre, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA)
evidenzia, in base alle stime preliminari, un aumento tendenziale (+1,3%), inferiore alla media dell’area euro (+2,1%)
e in deciso rallentamento rispetto ai mesi precedenti. La nota dell'Istat contiene anche un focus sull'inflazione nel settore alimentare
, da cui emerge che fra ottobre 2021 e ottobre 2025
, i prezzi dei beni alimentari in Italia hanno registrato un aumento del 24,9%,
un incremento superiore di quasi 8 punti
percentuali rispetto a quanto evidenziato nello stesso periodo dall’indice generale
dei prezzi al consumo (+17,3%). Alla forte crescita negli anni 2022-2023 ha contribuito lo shock sui listini dell’energia
, che ha colpito in misura rilevante il settore degli alimentari non lavorati, sia in modo diretto
, dato il rilevante peso degli input energetici, sia in modo indiretto
, alimentando l'incremento del prezzo di importanti prodotti intermedi, come i fertilizzanti. Negli ultimi due anni, la dinamica di crescita è stata più contenuta e, in parte, sostenuta dal recupero dei margini di profitto delle imprese del settore agricolo.