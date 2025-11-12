Istat, l'economia globale resta caratterizzata da incertezza

(Teleborsa) -resta caratterizzata da, nonostante una possibile risoluzione deie la mitigazione (grazie ad accordi e riassetti strategici negli scambi con l’estero) degli effetti negativi dovuti all'sul commercio internazionale. I fattori che hanno sostenuto l'attività economica nella prima metà dell’anno (anticipi di acquisti e vendite delle imprese in vista dell’introduzione dei dazi) si stanno esaurendo.Lo conferma la consueta nota mensile dell'Istat, secondo cuied il commercio internazionale mostra un andamento volatile anche per il persistere di un elevato grado diIn base alle previsioni più recenti del Fondo Monetario Internazionale, la crescita delè prevista in, (+3,3% nel 2024, +3,2% nel 2025 e +3,1% nel 2026)., la dinamica congiunturale del Pil ha segnato unaine nell’. Neglile attese di una moderazione del ritmo di crescita dell’attività economica e dell’inflazione hanno favorito ildi interesse a ottobre.Ilsecondo la stima preliminare,nel terzo trimestre rispetto ai tre mesi precedenti, registrando un risultato analogo a quello tedesco ma inferiore a quello della media dell’area euro, della Francia e della Spagna. La(al lordo delle scorte) ha fornito un apporto negativo, mentre lanetta ha contribuito positivamente. L’incremento congiunturale nullo è stato il risultato di un aumento in agricoltura, una contrazione dell’industria e di una stazionarietà nei servizi. Laè pari aLa dinamica congiunturale dellenei mesi estivi, nonostante una contrazione ad agosto, è risultataa giugno-agosto rispetto ai tre mesi precedenti), ), in particolare sui mercati europei (+2,3%, +0,1% quella sui mercati extra Ue). Lenello stesso periodo hanno evidenziato un lieve caloL’indice destagionalizzato dellaa settembre èrispetto ad agosto, compensando la forte flessione del mese precedente (-2,7%). Nella, tuttavia, l’indice mostra una diminuzione su base congiunturale: il numero di occupati raggiunge 24 milioni 221mila unità. La crescitaad eccezione dei 35-49enni. Per posizione professionale gli occupati sono saliti tra i dipendenti permanenti, diminuiti tra quelli a termine e sono risultati sostanzialmente stabili tra gli autonomi.A ottobre,evidenzia, in base alle stime preliminari, une in deciso rallentamento rispetto ai mesi precedenti. La nota dell'Istat contiene anche un, da cui emerge che, i prezzi dei beni alimentari in Italia hanno registrato unun incrementopercentuali rispetto a quanto evidenziato nello stesso periodo dall’dei prezzi al consumo (+17,3%). Alla forte crescita negli anni 2022-2023 ha contribuito lo, che ha colpito in misura rilevante il settore degli alimentari non lavorati,, dato il rilevante peso degli input energetici,, alimentando l'incremento del prezzo di importanti prodotti intermedi, come i fertilizzanti. Negli ultimi due anni, la dinamica di crescita è stata più contenuta e, in parte, sostenuta dal recupero dei margini di profitto delle imprese del settore agricolo.